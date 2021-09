Camion a fuoco sulla Milano-Meda, fiamme a Barlassina

Fiamme sulla Milano-Meda martedì nel primo pomeriggio. Un camion ha preso fuoco all'improvviso all'altezza di Barlassina, lungo le corsie in direzione nord, verso Como. L'allarme è scattato intorno alle 14 e sul posto sono intervenuti i carabinieri con personale dalle stazioni di Meda e Seveso insieme ai vigili del fuoco con tre squadre partite dai distaccamenti di Desio e Cantù e dal comando provinciale di Monza.

Le fiamme hanno avvolto il cassone dell'automezzo che trasportava legna, distruggendo il carico e danneggiando il veicolo. L'autista è riuscito a dare l'allarme e mettersi in salvo e nell'incendio non si sono registrati feriti e nessun altro mezzo risulta coinvolto. Inevitabili i disagi sul traffico nel traffico con la viabilità momentaneamente interrotta per consentire l'intervento dei soccorsi e il ripristino delle condizioni di sicurezza in strada. Lungo la Milano-Meda sono giunti anche gli agenti della polizia stradale.