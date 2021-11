Camion dei rifiuti a fuoco in strada, pompieri a Seregno

Camion dei rifiuti a fuoco a Seregno giovedì mattina. Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata del 25 novembre a ridosso della Valassina, in via Lambro, dove un mezzo adibito alla raccolta rifiuti ha preso fuoco improvvisamente in strada. Il compattatore è stato distrutto dalle fiamme e per spegnere il fuoco sono intervenute una autopompa del distaccamento di Lissone e una squadra dal distaccamento di Desio. Sul posto anche la polizia locale.

Nessuno è rimasto ferito e il conducente del mezzo ha abbandonato il veicolo prima che fosse avvolto dalle fiamme.