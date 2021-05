Spazzatrice prende fuoco a Vimercate, intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di mercoledì 12 maggio a Vimercate. A prendere fuoco è stato un mezzo per la pulizia strade e lo smaltimento dei rifiuti. L'allarme è scattato intorno alle 8 e in via Cascina Branca sono intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza.

Il conducente del mezzo della nettezza urbana è riuscito a scendere dal veicolo e non ha riportato ferite. A Vimercate sono giunte un'autopompa da Monza e un'autobotte dal distaccamento di Gorgonzola insieme alle forze dell'ordine. Non sono al momento note le cause all'origine del rogo.