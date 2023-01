Serata di fuoco in Brianza, incendio su un tetto

Soccorsi in azione per una canna fumaria a fuoco sabato sera.

I vigili del fuoco sono intervenuti a Lazzate per il rogo di una canna fumaria di una abitazione in via Vittorio Veneto. La telefonata con la richiesta di intervento è giunta alla sala operativa del comando provinciale dei pompieri di via Mauri poco prima delle 18 e sul posto sono state inviate l'autopompa del distaccamento di Lazzate e l'autoscala del distaccamento di Carate Brianza. Per l'intervento è stato richiesto il supporto dell'autopompa e del modulo di supporto del distaccamento di Saronno.

Il tempestivo arrivo delle squadre dei pompieri ha consentito di evitare che l'incendio potesse propagarsi con conseguenze più gravi.