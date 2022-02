Incendio in cantiere a Giussano

Fiamme in un cantiere in Brianza. Nella serata di martedì 2 febbraio due squadre dei vigili del fuoco sono intervenuti a Giussano, all'interno di un cantiere edile in viale Monza.

La richiesta di intervento è scattata nella serata e all'interno dell'area sono giunte un'autopompa da Carate Brianza e un modulo boschivo. L'intervento si è concluso senza criticità e il rogo è stato estinto. Non si registrano feriti. Sul posto anche le forze dell'ordine.