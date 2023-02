Incendio in una cantina: al lavoro 4 mezzi dei vigili del fuoco

Fuoco e fumo nelle prime ore del pomeriggio a Brugherio. Erano circa le 14 di oggi, giovedì 9 febbraio, quando sono divampate le fiamme in uno stabile di via San Maurizio.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto si sono precipitate 3 autopompe dei vigili del fuoco, un'autoscala e due pattuglie della polizia locale di Brugherio. Sono arrivati anche i funzionari dell'ufficio tecnico del comune di Brugherio.

Dalle informazioni fornite dalla polizia locale sarebbero andati a fuoco materiali di vario tipo accatastati in una cantina. Fortunatamente non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore e intorno alle 17 sono riusciti a mettere in sicurezza la cantina.