Incendio in un capannone: ancora fiamme in Brianza

Notte di paura ad Albiate: all'interno di un capannone è scoppiato un incendio. La macchina dei soccorsi si è messa in moto intorno alle 01.20 di giovedì 22 febbraio per spegnere le fiamme che erano divampate in un capannone in via San Carlo.

Sul posto si sono precipitate le squadre del comando di Monza con l'autopompa da Seregno Permanenti e volontari, il carro soccorso da Desio, l'autoscala e l'autobotte dalla sede centrale di Monza. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre due ore per spegnere il rogo.Fortunatamente non ci sono stati feriti. Al momento non sono note le cause all'origine del rogo.