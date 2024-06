Maxi incendio in un capannone di batterie: vigili del fuoco al lavoro

Ancora fiamme in Brianza. La città di Monza si sveglia con un maxi incendio in un capannone che tratta batterie elettriche. In queste prime ore di mercoledì 19 giugno i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere le fiamme divampate nel capannone nell'area industriale di viale Stucchi, a Monza. La macchina dei soccorsi è scattata poco prima delle 4. Pare non siano coinvolte persone.

Dal comando fanno sapere che, al momento, l'incendio è sotto controllo. "Si sta provvedendo al raffreddamento delle batterie tramite immersione in idonee vasche piene di acqua", si legge nella nota ufficiale diffusa dai vigili del fuoco.

Sul posto sono presenti due autopompe, tre autobotti, un'autoscala un carro soccorso, un carro schiuma e la vettura del funzionario di guardia tutti provenienti dal comando di Monza e Brianza.

Notizia in aggiornamento