Fiamme in Brianza: incendio in un deposito

Ancora fiamme in Brianza. Questa volta ad andare a fuoco è stato un capannone. Serata di lavoro quella di ieri, giovedì 18 agosto, per i vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza.

Erano circa le 19 quando si sono precipitati a Giussano, in via Bianchi, dove erano stati allertati per un incendio in un capanno. Nel piccolo deposito erano custoditi materiale edile e attrezzi da lavoro. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi: l'autopompa del distaccamento di Seregno e quelle dei distaccamenti di Carate Brianza e di Seregno volontari, oltre all'autoscala della sede centrale di Monza. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio.

Spetterà a loro risalire alla causa del rogo.