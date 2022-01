Grande incendio in un capannone: vigili del fuoco al lavoro

Incendio in un capannone industriale ad Usmate Velate. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per cercare di domare le fiamme. Il rogo è divampato questo tardo pomeriggio, mercoledì 26 gennaio. Le fiamme stanno divorando un capannone industriale in via Modigliani dove si lavora materiale elettronico e dove si rigenerano computer.

I soccorsi sono stati allertati alle 17.30. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco con un'autopompa, un'autoscala e un'autobotte dalla sede centrale monzese di via Mauri, un'autopompa e un'autobotte dal distaccamento di Vimercate, un'autopompa e un mezzo di elevazione dal distaccamento di Desio, e un'autobotte dal distaccamento di Carate Brianza.

Sul posto sono giunti immediatamente anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Usmate Velate. Sono giunte anche diverse ambulanze in codice giallo. Dalle prime informazioni diffuse dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sono tre le persone rimaste coinvolte; un uomo e una donna, entrambi di 48 anni, e un uomo di 72 anni. Le loro condizioni non destano preoccupazioni: sono stati trasferiti all'ospedale di Vimercate in codice verde.

Intanto sono ancora ignote le cause che hanno causato le fiamme

Notizia in aggiornamento