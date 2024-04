Notte di fuoco in Brianza, due capannoni in fiamme in poche ore

Due capannoni in fiamme in Brianza. Nottata impegnativa per i vigili del fuoco di Monza e Brianza quella tra sabato 13 e domenica 14 aprile. Sono stati due gli incendi che hanno richiesto l'intervento dei pompieri. Prima a Concorezzo, intorno alle 22, dove a bruciare è stato un magazzino all'interno di un capannone all'altezza del Malcantone lungo la strada provinciale Milano-Imbersago.

Poi è stata la volta di Lentate sul Seveso: l'allarme è scattato intorno alla una e mezza. I pompieri sono intervenuti in viale Italia all'interno di una attività che tratta decorazioni. Le fiamme, sulle cui cause ci sono accertamenti in corso, hanno interessato il tetto, la zona di produzione e lo stoccaggio del materiale. Sul posto sono giunti otto mezzi dal comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza e dai distaccamenti del territorio. Nessun ferito.