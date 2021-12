Incendio su un tetto e fiamme da un balcone in Brianza

Due interventi in poche ore nella mattinata di giovedì 2 dicembre in Brianza per i vigili del fuoco. Alle 7 le squadre dei distaccamenti di Desio e Seregno sono intervenute a Carate Brianza, in via Adamello dove a prendere fuoco era stato il tetto di una villetta. Sul posto la centrale operativa del comando di via Mauri ha inviato tre mezzi tra cui anche un carro soccorso della centrale di Monza. Per estinguere il rogo e domare le fiamme sono state necessarie tre ore di lavoro. Nessuno è rimasto ferito.

Poco dopo i pompieri hanno effettuato un altro intervento, a Varedo. Intorno alle 10.30 in via Aquileia si è sviluppato un principio di incendio sul balcone al primo piano di un condominio. Sul posto sono state inviate autopompa e autoscala dal distaccamento di Desio, autopompa dal distaccamento di Seregno e carro soccorso dal distaccamento di Lazzate. Anche in questa occasione l'intervento si è concluso senza criticità e non si sono registrati feriti.