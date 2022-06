Tragedia sfiorata: scoppia un incendio in una palazzina, inquilini salvati dai carabinieri

Grande paura ma, fortunatamente, nessun ferito. Tutte le persone - tra cui diversi anziani - sono stati fatti evacuare. Grande spavento settimana scorsa a Carnate, in una palazzina di via Insurrezione.

Era il 30 maggio, intorno alle 4 del mattino, quando nello stabile è scoppiato un incendio. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della sezione Radiomobile di Vimercate.

Il fumo aveva avvolto la tromba delle scale. Nell'attesa dell'arrivo dei pompieri i carabinieri sono entrati nello stabile e lo hanno fatto evacuare. Oltre ad alcune famiglie, anche con bambini, nella palazzina vivevano diversi anziani, alcuni soli. I militari dell'Arma sono riusciti a metterli in salvo. Impauriti da quello che stava succedendo gli anziani inquilini imploravano i carabinieri di salvare anche i loro animali domestici. Sul posto sono giunti anche i mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa del 118. Persone e animali sono stati tutti messi in salvo.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Per tutti un grande spavento e per una pensionata il trasferimento in ospedale per i controlli del caso. I vigili del fuoco stanno verificando la causa che potrebbe aver scatenato il rogo.