Incendio in una carrozzeria in Brianza

Incendio mercoledì mattina in una carrozzeria a Briosco, in Brianza. Poco dopo le 12.30 è scattato l'allarme per alcune fiamme divampate all'interno di un capannone sede di una attività di carrozzeria in via XI Febbraio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai mezzi dei vigili del fuoco inviati dalla sala operativa del comando provinciale di Monza e Brianza.

Nella mattinata del 9 marzo diverse squadre sono state al lavoro per estinguere il rogo con autopompe dai distaccamenti di Seregno e Desio, autoscala dalla sede centrale, autobotti dai da Bovisio e Lazzate per un totale di cinque mezzi affiancati dal persone del 11 giunto sul posto in via precauzionale. Al momento non sono note le cause all'origine del rogo e sulle cause sono in corso gli accertamenti.

Sono diverse le vetture rimaste danneggiate dal fuoco così come la struttura. Non risultano, invece, fortunatamente, feriti.