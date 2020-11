Busnago, incendio in un edicola: intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Bellusco giovedì sera a Busnago. I pompieri, insieme alle forze dell'ordine, sono intervenuti in via San Rocco, all'interno di una edicola cartolibreria dove intorno alle 20.30 un incendio ha interessato un'area del magazzino.

L'intervento si è concluso in poco tempo e non si sono registrati feriti. Secondo i primi accertamenti la probabile causa sarebbe il malfunzionamento di una presa elettrica che avrebbe poi originato il rogo. L'area è stata messa in sicurezza e lo stabile risulta ancora agibile.