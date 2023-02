Scoppia un incendio in casa, a fuoco una cucina: morto un cane

Un incendio in appartamento e un cane morto nel rogo. E' accaduto nella serata di mercoledì 14 febbraio, intorno alle 20:15, in via 25 Aprile a Cassina De' Pecchi, hinterland nord est di Milano, alle porte della Brianza.

Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco. In base a quanto ricostruito, l'incendio è partito, per cause ancora da accertare, dalla cucina, coinvolgendo l'appartamento al secondo e ultimo piano della palazzina.

Nell'abitazione è stato trovato il cagnolino, che purtroppo non si è salvato. Nessuna persona risulta ferita o intossicata.