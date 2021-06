Due cassonetti per la raccolta di abiti a fuoco in pochi minuti a Brugherio

Due contenitori per la raccolta di abiti da destinare in beneficenza in fiamme in pochi minuti a Brugherio. I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza lunedì mattina sono dovuti intervenire in via XXV Maggio e in via Volturno per estinguere il rogo che nel giro di poco tempo aveva avvolto i cassonetti Humana.

Le fiamme prima hanno danneggiato l'installazione di piazzale XXV Maggio, nel parcheggio alle spalle della scuola Don Camagni e a pochi passi dal comando della polizia locale. E alle 8.40 una squadra di pompieri ha spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Pochi minuti dopo, verso le 9, è successo di nuovo.

Questa volta in via Volturno. Anche qui ad andare a fuoco è stato un contenitore per la raccolta di abiti usati da destinare a chi ne ha più bisogno. Due cassonetti a fuoco in una mattinata nel giro di mezz'ora: una casualità troppo insolita forse per essere solo una coincidenza. E forse qualcuno ha letteralmente mandato in fumo i gesti di solidarietà di chi aveva pensato di donare a chi ne aveva bisogno giacche, scarpe e vestiti che non indossava più.