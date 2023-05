Incendio a Ceriano Laghetto, fiamme e fumo nero in via Mazzini

Incendio a Ceriano Laghetto. Una nuvola di fumo nero si è alzata da via Mazzini nella tarda mattinata di lunedì 8 maggio. Le fiamme sono divampate all'interno di un capannone che, stando alle prime informazioni, è sede di una officina meccanica e rivendita di ricambi.

In seguito alla richiesta di intervento sul posto sono giunte diverse squadre di vigili del fuoco dal comando provinciale di Monza e Brianza. Al momento sono cinque i mezzi che hanno raggiunto via Mazzini dai vari distaccamenti e dalla sede centrale per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La colonna di fumo è visibile a distanza. In via Mazzini, come ha precisato il vicesindaco di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo, sono presenti anche gli agenti della polizia locale. Sono in corso le operazioni di spegnimento.

Al momento non sono note le cause all'origine del rogo e non si ha notizia di persone soccorse. Seguiranno aggiornamenti.

FOTO - Il fumo nero a Ceriano Laghetto (Foto da Instagram@orgogliocomasco)