Incendio in un capannone a Cesano Maderno, fiamme in un deposito

Le fiamme alte e il fumo. Nella notte a Cesano Maderno è scattato l'allarme per un incendio che ha avvolto in pochi istanti un capanno, in via Dei Mille.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza con una autopompa dal distaccamento di Desio e due squadre da Bovisio Masciago e Carate Brianza. A prendere fuoco è stato un capannone adibito a deposito di materiale agricolo, con stipati all'interno mezzi e attrezzi da lavoro.

Per domare l'incendio i pompieri hanno lavorato ininterrottamente per tre ore, mettendo in sicurezza l'area. Al momento non sono note le cause all'origine del rogo.