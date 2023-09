Maxi incendio in due aziende: operaio si ustiona mentre cerca di spegnere il rogo

Maxi incendio nella notte tra venerdì e sabato a Cesate, comune milanese alle porte della Brianza, dove due capannoni industriali che si trovano in via Mincio sono andati a fuoco. A bruciare sono stati i magazzini di un'azienda che si occupa di installazione di pannelli fotovoltaici e la sede di una società cinese che assembla materiale elettronico.

Il rogo è divampato verso l'una. Per domare le fiamme sono dovute intervenire più di dieci squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore insieme ai carabinieri di Solaro e Cesate. Un 50enne cinese che si trovava nel capannone della "sua" ditta è rimasto ustionato alle mani e al torace dopo essere intervenuto per cercare di spegnere l'incendio.

Soccorso dal 118, è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda, dove si trova ancora ricoverato per le ustioni. Stando ai primi accertamenti dei pompieri e dei carabinieri, è verosimile che le fiamme siano partite da un furgone che era parcheggiato davanti all'azienda di impianti fotovoltaici. Pesantissimi i danni alle due strutture, che sono state dichiarate inagibili.