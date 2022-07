Incendio in concessionaria: serata di lavoro per i vigili del fuoco

Una serata di lavoro per i vigili del fuoco di Monza impegnati a spegnere un incendio divampato in una concessionaria di Concorezzo. L'allarme è scattato intorno alle 23 di venerdì 29 luglio.

Fumo e fiamme nello showroom di viale Sicilia. La centrale operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto l'autopompa della sede centrale di Monza, l'autopompa del distaccamento di Vimercate, l'autobotte del distaccamento di Carate Brianza e il modulo di supporto del distaccamento di Seregno. Le squadre hanno lavorato fino alle 2 di notte per domare l'incendio. L'intervento, infatti, è durato circa 3 ore.

Sono ancora in corso le verifiche per risalire all'origine del rogo. Fortunatamente non ci sono stati feriti.