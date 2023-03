Incendio a Concorezzo, 50 persone evacuate: "Tenete le finestre chiuse"

"La palazzina è stata completamente evacuata e non sono stati segnalati feriti. L'incendio è stato domato Attendiamo esiti del sopralluogo dei vigili del fuoco per capire agibilità dell'immobile e allocazione delle famiglie". Questo il commento del sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, in seguito all'incendio che nella mattinata di venerdì 17 marzo ha coinvolto un palazzo in via Don Orione, a ridosso di via Ozanam. Le fiamme sono aprtite dal sottotetto dello stabile dove sono in corso interventi di ristrutturazione per l'efficientamento energetico.

L'incendio

Una nuvola di fumo nero e le fiamme. Il rogo è divampato intorno alle 10.20 dall'area al confine con Monza lungo la strada provinciale Monza-Trezzo.

Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco e in via precauzionale sono intervenuti anche i mezzi di emergenza del 118 insieme agli agenti della polizia locale, i carabinieri e il sindaco Mauro Capitanio. Il palazzo è stato evacuato per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza e i residenti sono stati invitati a uscire dalle abitaizoni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine del rogo e sembra cha a scatenare le fiamme sia stata una scintilla sprigionatasi durante alcune operazioni su un tetto dove è in corso un intervento di riqualificazione energetica dello stabile.

"Appena abbiamo sentito l'allarme siamo scesi in strada, così come eravamo vestiti raccattando le poche cose. Per fortuna non ci sono morti" racconta uno dei residenti che è sceso in strada a causa delle fiamme.

Palazzo evacuato: in 50 senza casa

"Gli operai stavano facendo lavori per efficientamento energetico e energetico e riqualificazione del sottotetto quando, improvvisamente, per motivi ancora ignoti ha preso fuoco" ha spiegato a MonzaToday il primo cittadino di Concorezzo. "E' una palazzina privata con 2 appartamenti Aler. Sono circa 50 le persone che sono rimaste senza casa, tra cui anziani, persone malate e minori. Adesso ci siamo attivati con l'amministratore del condominio. Nel frattempo sta per arrivare la protezione civile per capire anche il da farsi non solo per lo stabile, ma anche per l'alloggio e la sistemazione degli sfollati".

"Ringrazio Vigili del Fuoco, Carabinieri, Anpas e Polizia Locale per il perfetto lavoro di squadra. Consigliamo di tenere le finestre chiuse" ha concluso il primo cittadino.