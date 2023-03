La lite dalla guardia medica e poi le fiamme: incendio a Concorezzo

Fiamme nella serata di martedì a Concorezzo. Intorno alle 23.30 in via De Giorgi c'è stato un incendio fuori dall'ambulatorio della guardia medica e della farmacia di via De Giorgi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal comando provinciale di Monza con diverse squadre e i carabinieri della compagnia di Vimercate.

Le fiamme sono divampate all'altezza delle grate poste sul marciapiedi proprio in concomitanza dell'ingresso dell'ambulatorio dove qualche ora prima, secondo alcune testimonianze, si sarebbe verificato un diverbio con una persona che aveva fatto accesso al presidio medico e poi si era allontanata.

Qualche ora dopo poi il rogo sulle cui cause sono in corso accertamenti ma non si esclude la possibilità di una origine dolosa. Al momento dell'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine nell'aria risulta ci fosse un forte odore di benzina. In seguito all'episodio è stato grande lo spavento delle dottoresse all'interno dell'ambulatorio e dei residenti, svegliati dal dispiegamento di mezzi. Indagini in corso.