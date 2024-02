Incendio a Cornate, fiamme in un capannone: vigili del fuoco al lavoro

Incendio a Cornate d'Adda nella tarda mattinata di sabato 3 febbraio. Sono oltre trenta i vigili del fuoco che dalle 12.30 stanno intervenendo in via Stucchi all'interno di un capannone per spegnere le fiamme che hanno divorato un'attività che si occupa di lavorazione del legno.

Sul posto sono presenti squadre da Monza, Vimercate e dai distaccamenti della Brianza. I pompieri sono al lavoro con tre autopompe, due autobotti, un'autoscala e un carro soccorso in collaborazione con le forze dell'ordine.

In via precauzionale in via Stucchi è stata inviata anche un'ambulanza del 118 e un 52enne è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito in ospedale in codice verde. Il rogo ha fatto alzare una nuvola di fuoco e fumo che è stato notato anche a chilometri di distanza.