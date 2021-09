Incendio in casa, famiglia con bambini soccorsa da carabinieri e pompieri

Hanno notato del fumo uscire da una finestra di una palazzina in via Trieste, a Gorgonzola, mentre con una pattuglia transitavano nel tratto per un altro intervento E si sono subito fermati dirigendosi lì dove arrivava la nube nera.

I militari hanno raggiunto l'abitazione, al primo piano dello stabile, occupata da una famiglia con due bimbi di sette e nove anni in casa. A prendere fuoco era stata la cucina dell'abitazione e le fiamme si erano sprigionate dal piano cottura e già avevano avvolto parte dell'arredo.

Dopo aver lanciato l'allarme ai vigili del fuoco, i carabinieri hanno iniziato a spegnere il rogo in autonomia e a mettere in sicurezza la famiglia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco da Sesto San Giovanni che hanno estinto le fiamme ed effettuato gli accertamenti per verificare l'agibilità dell'abitazione. Il tempestivo intervento di militari e soccorsi ha permesso di evitare danni ingenti. Nessuno è rimasto ferito.