Incendio in un deposito a Desio, fiamme nel vecchio ricovero per i tram

Incendio nel vecchio deposito dei tram in Brianza. Nella giornata di sabato 26 febbraio i vigili del fuoco sono stati impegnati a Desio, all'interno del vecchio deposito Atm. Ad essere avvolto dalle fiamme è stato del materiale rotabile in disuso e sul posto per domare il rogo sono stati al lavoro i pompieri con una autopompa del distaccamento di Desio e autobotte del distaccamento di Bovisio.

Accertamenti in corso sull'origine delle fiamme.