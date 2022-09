Notte di paura: fiamme in un deposito

Notte di paura a Monza. Va a fuoco un deposito in via Rosmini. Quella di giovedì 15 settembre è stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco intervenuti su un incendio divampato poco dopo la mezzanotte in un capanno in via Rosmini.

Le fiamme hanno rapidamente divorato il magazzino. Sul posto si sono precipitati diversi mezzi dei vigili del fuoco: l'autopompa e l'autoscala della sede centrale di Monza, l'autopompa del distaccamento di Lissone, le autobotti del distaccamento di Carate Brianza e di quello di Bovisio Masciago. I pompieri, fortunatamente, sono riusciti anche a salvare alcuni animali da cortile. Non si registrano feriti.

Ad ora sono ancora ignote le origini del rogo. Sulle possibili cause che avrebbero scatenato l'incendio stanno indagando i vigili del fuoco.