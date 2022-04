Incendio ad Albiate nel cuore della notte

Intervento dei vigili del fuoco nella nottata di martedì 19 aprile ad Albiate, in Brianza, all'interno di un capannone industriale. L'allarme è scattato intorno alle tre e trenta da via San Carlo dove a prendere fuoco - con tutta probabilità a causa di un cortocircuito - sono stati due generatori elettrici.

Gli impianti sono stati danneggiati così come la colonnina a cui erano collegati. Il tempestivo intervento delle squadre dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero propagarsi alla struttura e non si sono verificati ulteriori danni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno effettuato gli accertamenti per risalire alle cause dell'accaduto che al momento sembrano essere di natura accidentale.

L'intervento si è concluso all'alba, senza feriti.