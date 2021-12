Principio di incendio in ditta durante il turno, soccorsi e vigili del fuoco a Bellusco

Vigili del fuoco e soccorsi del 118 sono stati impegnati venerdì mattina a Bellusco, presso una ditta che si occupa di pneumatici e materiale plastico in via Dell'Industria dove si è sviluppato un principio di incendio durante il turno lavorativo.

La richiesta di intervento per i soccorsi è scattata poco dopo le 11 e a ridosso della strada provinciale Monza-Trezzo sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Gorgonzola con una autopompa insieme ai colleghi del comando provinciale di Monza con una autoscala e un carro soccorso da Lissone. Il rogo è stato domato e presso l'azienda in via precauzionale sono intervenute tre ambulanze e un'automedica. I mezzi di soccorso risulta abbiano medica due persone, trasferite in ospedale per accertamenti in condizioni non gravi.