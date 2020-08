Incendio in ditta a Besana Brianza, a fuoco una tettoia: intervento dei pompieri

Incendio nel pomeriggio di giovedì 20 agosto a Besana Brianza. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 16.30 in via Francesco Lovato all'interno della ditta meccanica O.M. 4. Le fiamme hanno avvolto la copertura di una struttura situata all'interno della proprietà e la colonna di fumo si è alzata dalla frazione di Calò.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale di Monza e Brianza con un'autopompa, un'autoscala e un'autobotte dal distaccamento di Carate. Il rogo è stato domato e non si sono registrati feriti. In via Lovato sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno.

FOTO - L'area danneggiata dall'incendio