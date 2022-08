Vigili del fuoco al lavoro in una ditta in Brianza

Pompieri al lavoro nella mattinata di lunedì 22 agosto in Brianza. L'allarme per un principio di incendio è scattato intorno alle 8.15 e in via Dosso, presso la sede dall'azienda Cosmelux, a Carate Brianza, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco inviate dalla sala operativa del comando provinciale. Sul posto sono intervenute l'autopompa dei distaccamenti di Seregno e di Desio, l'autoscala della sede centrale di via Mauri, l'autobotte del distaccamento di Carate e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone.

Secondo quanto al momento emerso il principio di incendio avrebbe interessato la cabina di verniciatura. In via Del Dosso, in via precuazionale, lunedì mattina sono giunti anche i sanitari del 118 con un'ambulanza: non risultano feriti o persone soccorse.