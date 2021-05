Incendio a Misinto, a fuoco materiali fuori da ditta: intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco lunedì mattina a Misinto. Intorno alle 7 in via Turati sono intervenute diverse squadre di pompieri dal comando provinciale di Monza e Brianza per un rogo che ha interessato alcuni materiali accatastati all'esterno della ditta Sissa Milano.

A Misinto sono giunte due autopompe da Seregno e Saronno insieme a un'autobotte da Lazzate, l'autoscala da Monza e il carro soccorso da Desio. Sul posto anche le forze dell'ordine. Nell'incendio nessuno è rimasto ferito e l'area al termine delle operazioni di spegnimento è stata messa in sicurezza.