Incendio a Saronno, fiamme devastano un capannone: alta colonna di fumo

Un'alta colonna di fumo, fiamme e mezzi di soccorso. Un incendio sta devastando un capannone sede di una ditta siderurgica al civico 40 di via Basilico a Saronno, comune in provincia di Varese, non distante dalla Brianza.

Tutto è successo un attimo prima delle 9. "Immediatamente sono state attivate le procedure di emergenza e diverse squadre dei comandi di Varese, Milano e Monza-Brianza sono intervenute sul luogo dell'incidente" spiegano dal comando dei vigili del fuoco di Milano. Sul posto sono state al lavoro quattro autopompe, due autobotti, un autoscala e alcuni automezzi di supporto.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono in corso.

Al momento non sono state segnalate vittime o feriti a seguito dell'incidente. Il rogo, comunque, ha alzato una densa colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza.