Pile di documenti in fiamme nella ditta chiusa, pomeriggio di fuoco a Seregno

L'intervento dei pompieri e dei carabinieri. Indagini in corso sulle cause

Fiamme all'interno di una ditta ormai chiusa nela pomeriggio di lunedì 15 marzo a Seregno. L'allarme è scattato intorno alle 13.30 quando in via Togliatti, nel piazzale di pertinenza della ditta in concordato preventivo “Nuova Distribuzione”, (supermercati IperDì e SuperDì) si sono sviluppati diversi roghi che hanno interessato vari punti in cui erano ammassati in stato di abbandono alcuni documenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Seregno insieme ai vigili del fuoco dal comune brianzolo e da Carate Brianza che hanno domato le fiamme. Nel rogo non si sono registrati feriti e nemmeno danni alle strutture. Sono in corso le indagini per stabilire le esatte cause all'origine dell'incendio.