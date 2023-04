Incendio nell'azienda di smaltimento di rifiuti: in fiamme due compattatori

Sono intervenuti anche dal comando provinciale di Monza nella serata di martedì i vigili del fuoco per spegnere l'incendio divampato all'interno di un impianto di Econord, azienda che si occupa di servizi ambientali da 25 anni, con sede anche a Cologno Monzese. Il rogo è scoppiato verso le 20.30 nello stabilimento sulla Sp113 al confine tra i comuni di Cernusco sul naviglio e Cologno Monzese, alle porte della Brianza.

A bruciare, stando a quanto finora riferito dai vigili del fuoco, sono stati i filtri di due compattatori esterni al capannone in cui viene prodotto il compost. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 a scopo precauzionale e quattro squadre dei pompieri giunte anche da Monza. I vigili del fuoco hanno domato il rogo: l'edificio non ha riportato danni strutturali, mentre i due filtri sono andati completamente distrutti nell'incendio. Non si segnalano feriti né intossicati.