Fumo da un ex mobilificio, principio di incendio a Carate Brianza

Locali invasi dal fumo e un principio di incendio a Carate Brianza. Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti lunedì nel primo pomeriggio in via Fiume, all'interno di un ex mobilificio in disuso da anni.

Alcuni locali dell'ultimo piano dell'edificio ormai abbandonato sono stati interessati da un principio di incendio che ha visto intervenire i pompieri e i carabinieri della compagnia di Seregno. Diverse le squadre inviate sul posto dalla centrale operativa del comando provinciale di Monza e Brianza che hanno messo in sicurezza l'area e verificato lo stato dei locali.

All'interno non risulta ci fosse nessuno e non si sono registrati feriti. Indagini in corso per capire le cause all'origine del principio di incendio.