Furgone prende fuoco all'improvviso all'uscita della superstrada a Meda

Via Luigi Cadorna

Furgone in fiamme all'alba di mercoledì 19 maggio a Meda. Lungo il cavalcavia a ridosso dell'uscita della superstrada Milano-Meda un veicolo ha preso fuoco all'improvviso in strada.

Le fiamme hanno avvolto il furgone intorno alle 6.30 del mattino in via Cadorna e il conducente è riuscito ad accostare e scendere dal veicolo, senza riportare conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre da Seregno e da Bovisio Masciago.

I pompieri hanno domato il rogo e mezzo in sicurezza l'area. Al momento sono ignote le cause all'origine dell'incendio che mercoledì mattina è stato notato da diversi automobilisti in stransito nel tratto insieme all'alta colonna di fumo nero che si è alzata a ridosso della Milano-Meda.