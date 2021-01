Furgone in fiamme in piazza Citterio a Monza, mezzo avvolto dal fuoco in strada

Furgoncino in fiamme in strada a Monza. Incendio giovedì nel primo pomeriggio in piazza Citterio, a ridosso dei Boschetti Reali. A prendere fuoco è stato un mezzo che era da poco partito dal mercato di piazza Cambiaghi appena conclusosi. Secondo quanto ricostruito il conducente si è accorto delle fiamme e ha accostato a bordo strada.

I primi a notare il veicolo in fiamme sono stati i carabinieri, di passaggio con una pattuglia nel tratto per un servizio di controllo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra dal comando provinciale di Monza e un mezzo da Lissone insieme alla polizia locale del comando di via Marsala. Gli agenti hanno messo in sicurezza l'area e deviato il traffico per permettere l'intervento dei soccorsi.

Nell'incendio non risultano essere coinvolte persone.