Incendio in un locale nella notte, evacuato un palazzo

Incendio a Giussano nella notte. Pochi minuti prima della una all'interno di un locale in via Vittorio Emanuele II è divampato un rogo che ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco.

La chiamata di emergenza alla sala operativa del comando provinciale dei pompieri di Monza e Brianza è giunta alla 1.45 e sul posto sono intervenute due autopompe del distaccamento di Seregno, l'autoscala da via Mauri e il modulo di supporto del Distaccamento di Lazzate. Durante l'intervento, a scopo precauzionale, sono state evacuate le famiglie che vivono negli appartamenti sopra il locale che in quel momento era già chiuso, senza clienti all'interno.

Le squadre hanno messo in sicurezza l'area e al termine delle operazioni le famiglie hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazioni. A Giussano sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio.