Fiamme nell'hotel abbandonato in Brianza: vigili del fuoco a Muggiò

Fiamme dall'hotel abbandonato in Brianza. Nel cuore della notte i vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenuti a Muggiò, presso l'Hotel Imperial, dove era in corso un incendio all'interno dei locali in disuso.

I soccorsi sono intervenuti intorno alle due del 2 luglio lungo viale della Repubblica: a prendere fuoco con molta probabilità sono state alcune masserizie stipate e trasformate in rifugio di fortuna da qualcuno che si era introdotto nei locali.

Al momento dell'intervento dei pompieri non c'era più nessuno. A Muggiò sono state al lavoro diverse squadre con l'autopompa da Desio e Monza, un mezzo di elevazione e il carro soccorso da Monza. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Desio e i mezzi di emergenza del 118. Nel rogo non si sono registrati feriti.