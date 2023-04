Incendio a Monza, alta colonna di fumo si alza nel cielo

Fiamme e fumo nero visibile a distanza. Nel pomeriggio di giovedì 6 aprile a Monza è scoppiato un incendio all'interno di un deposito in via Novella, in zona San Fruttuoso.

La chiamata con la richiesta di intervento è giunta alla centrale operativa intorno alle 16.30. In via Novella sono state inviate l'autopompa, l'autoscala e il modulo boschivo dal comando provinciale di Monza e l'autopompa il modulo di supporto, l'autobotte e il modulo boschivo del distaccamento di Lissone, un mezzo da Bovisio e il modulo di supporto del distaccamento di Desio.

Sette le squadre di vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo che si sono protratte per diverse ore. Indagini in corso per far luce sulle cause all'origine dell'incendio.