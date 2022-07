Pomeriggio di fuoco in Brianza, fiamme e colonna di fumo visibile da chilometri

Un pomeriggio di fuoco in Brianza. Intorno alle 14.30 di martedì 18 luglio diverse squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono state impegnate per fronteggiare un incendio divampato in un'area di campagna a nord del centro abitato di Cavenago.

"Le fiamme hanno interessato principalmente alcuni campi ma hanno lambito anche alcune zone boschive" hanno spiegato dal comando. I pompieri sono intervenuti con un'autobotte dal distaccamento di Vimercate, modulo boschivo dal distaccamento di Lissone e dal distaccamento di Seregno. Sono stati al lavoro anche vigili del fuoco da Sesto San Giovanni e Gorgonzola. L'intervento è iniziato alle 14.30 circa e si è concluso verso le 20. La colonna di fumo che si è alzata dall'area martedì pomeriggio è stata notata anche a chilometri di distanza.

"Ringrazio a nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale i corpi dei Vigili del Fuoco che oggi sono intervenuti per cercare di domare e spegnere gli incendi sul nostro territorio. Ringrazio il supporto del Gruppo Comunale Protezione Civile - Ornago e delle protezioni civili Rio Vallone e AVPC di Cavenago. Ringrazio per l’aiuto alle Guardie ecologiche ed ai volontari che sono intervenuti per aiutare. Stiamo chiudendo adesso le operazioni di spegnimento" aveva scritto, ringraziando i soccorsi nella serata di martedì il sindaco di Ornago, Daniel Siccardi.