Incendio in un capannone pieno di rifiuti : pompieri e ambulanze sul posto

Ancora fumo nei cieli della Brianza. A Monza è andato a fuoco un capannone in disuso nei pressi di via Manara. L’incendio – le cui cause al momento non sono ancora note – è divampato poco dopo le 18. Sono scattati immediatamente i soccorsi con l’invio sul posto delle squadre dei vigili del fuoco di Monza con l'autopompa, l'autobotte, l'autoscala, il modulo boschivo e la vettura del funzionario di guardia dalla sede centrale di Monza, in supporto anche il carro soccorso di Desio. Sul posto anche due ambulanze e l’automedica.

Ad andare a fuoco nel capannone in disuso rifiuti di vario genere che erano stati accatastati nel locale. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore prima di riuscire a domare completamente le fiamme. In via preventiva è stata chiusa anche la vicina pista ciclabile lungo il Villoresi. Fortuntamente non ci sono stati feriti.

Tante le segnalazioni sui social delle nube i fumo visibile anche nei comuni limitrofi.