Incendio in un capannone, fiamme in Brianza nella notte

La colonna di fumo visibile a distanza e le sirene dei vigili del fuoco e dei carabinieri non sono passate inosservate nella serata di lunedì 18 settembre a Misinto. Intorno alle 23 da via Sant'Andrea, nella zona a ridosso del parco delle Groane, è divampato un incendio in un capannone industriale.

A prendere fuoco, secondo le prime informazioni, è stato un capannone adibito a deposito di legname. Sul posto, per domare le fiamme, sono subito giunti i vigili del fuoco con diverse squadre inviate dal comando provinciale di Monza e Brianza insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno. L'area è stata messa in sicurezza e le operazioni di spegnimento si sono concluse senza difficoltà. Indagini in corso per fare chiarezza sulle cause dell'incendio che al momento sembrerebbe essere stato un rogo di naturale accidentale.