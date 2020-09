Incendio a Ornago, suv Jaguar parcheggiato davanti a casa prende fuoco: si indaga

Incendio a Ornago nella serata di lunedì 31 agosto: una Jaguar E-Pace con appena due mesi di "vita" è stata completamente avvolta e distrutta dalle fiamme.

Tutto è accaduto in via Viumercate intorno alle 23.50 mentre l'auto era parcheggiata davanti all'abitazione del proprietario, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza.

I pompieri, intervenuti sul posto con un'autobotte, hanno domato le fiamme in pochi minuti. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al propagarsi delle fiamme, sul caso stanno indagando i pompieri e i carabinieri della compagnia di Vimercate.