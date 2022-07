Incendio in un campo, il fuoco rischia di distruggere il mega labirinto di girasoli

Un incendio mercoledì pomeriggio ha divorato un campo a Bellusco e ha rischiato di distruggere e mandare in fumo anche il grande labirinto di girasoli. A raccontare l'episodio sono state le stesse titolari, attraverso un post, che hanno ringraziato i vigili del fuoco per il pronto intervento che ha consentito di circoscrivere il rogo ed evitare che potesse propagarsi.

Le fiamme infatti avrebbero distrutto anche il terreno di 20mila metri quadrati che ospita il dedalo di fiori aperto a Ornago da qualche giorno. Un labirinto di girasoli che sta richiamando tantissimi visitatori. Uno spettacolo unico che in tanti aspettano ancora di ammirare. "Oggi l’abbiamo scampata! Un grazie immenso ai vigili del fuoco che hanno domato l’incendio partito dal campo accanto al nostro. Il labirinto di girasoli è salvo! Raccomandazioni per tutti: non accedete il fuoco neanche per gioco, la situazione è critica" hanno fatto sapere da Shirin.

Nella giornata di mercoledì i pompieri hanno dovuto affrontare diverse emergenze, con incendi divampati con facilità anche a causa delle elevate temperature di questi giorni. Oltre al rogo di Bellusco, all'altezza di via Circonvallazione, il 20 luglio i vigili del fuoco sono stati impegnati anche a Besana Brianza lungo la strada provinciale 6: anche qui a prendere fuoco sono state alcune sterpaglie. A Trezzo sull'Adda invece è bruciata un'area di 20mila metriquadrati e a seguito dell'incendio è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo su cui sono ora in corso accertamenti.