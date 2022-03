Fiamme da un tetto, incendio a Limbiate

Fiamme da un tetto a Limbiate. Nella serata di martedì 30 marzo intorno alle 20.20 alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco è giunta una chiamata di emergenza per una canna fumaria a fuoco.

Le squadre di soccorso sono partite alla volta di via Tolstoj. Sul posto sono state inviate due autopompe dal distaccamento di Desio e Bovisio e un'autoscala dal comando di via Mauri. L'intervento si è risolto in poco tempo, senza criticità.