Incendio a Limbiate, fiamme al settimo piano di un palazzo

I soccorsi nel pomeriggio di mercoledì in via Curiel. A fuoco un materasso e mobilio all'interno di un appartamento

Grande paura, ma fortunatamente nessun ferito. Fiamme in un appartamento in via Curiel a Limbiate. L'incendio è divampato nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 agosto in un appartamento al settimo piano.

Immediato l'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Desio, Lissone e Bovisio Masciagio, il carro soccorso di Lazzate e l'autoscala di Monza. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato anche l'ambulanza.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. A prendere fuoco un materasso e altre masserizie. Fortunatamente non ci sono stati feriti.