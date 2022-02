Incendio in un magazzino a Lissone

Vigili del fuoco in azione a Lissone nel pomeriggio di giovedì per un incendio all'interno di un capannone. Le fiamme sono divampate pochi minuti prima delle 15 in via Sauro all'interno di un magazzino.

Dopo aver ricevuto la chiamata di emergenza, la centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza ha inviato sul posto una autopompa, autobotte, carro soccorso e autoscala dalla sede centrale di Monza, autopompa e mezzo di elevazione dal distaccamento di Desio e un modulo di supporto dal distaccamento di Lissone.

Sei i mezzi complessivamente allertati insieme alle forze dell'ordine e ai soccorsi del 118 giunti in via Sauro in via precauzionale. Nessuno infatti è rimasto ferito. "Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento" fanno sapere dal comando di via Mauri.