Inferno di fuoco a Lissone, ore di super lavoro per i vigili del fuoco

Una giornata di fuoco in Brianza quella di martedì 10 gennaio. Un incendio di grandi dimensioni ha devastato un'officina meccanica in via Canova a Lissone. La nuvola di denso fumo nero si è alzata in cielo nelle prime ore del pomeriggio quando è scattato l'allarme. Per spegnere le fiamme i pompieri sono stati impegnati fino a notte.

Nella serata di martedì il rogo è stato domato e intorno alle 21 l'incendio era ormai sotto controllo con in atto le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Sul posto subito dopo il divampare delle fiamme sono accorse le squadre dei pompieri con le autopompe di Desio, Monza, Seregno e Lissone; le autobotti dal distaccamento di Carate Brianza e Bovisio Masciago e una in supporto dal comando di Milano; l'autoscala e il modulo di supporto della centrale di Monza. Richiesto anche il carro schiuma al comando di Milano e al distaccamento di Lazzate. Sul posto per le valutazioni del caso il funzionario dei vigili del fuoco del comando di Monza e i carabinieri di Lissone. Due le persone rimaste coinvolte nell'incendio: due uomini di 46 e di 47 anni. Nella serata di martedì poi in posto sono rimaste una autopompa, una autobotte e una autoscala.

"L'intervento tempestivo e il lavoro delle squadre dei pompieri ha consentito di contenere le conseguenze delle fiamme alla sola attività commerciale e attualmente non risultano siano stati coinvolti altri edifici" spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza. Il sindaco di Lissone, Laura Borella, oltre a ringraziare i vigili del fuoco per il prezioso lavoro ha annunciato che Arpa installerà un campionato ad alto volume per il monitoraggio dell’aria, al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Passata la paura, resta a conta dei danni.